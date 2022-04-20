شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى رزق.. حكاية صيدلانية لبنانية دفعت ثمن سنوات الفوضى فى بلاد الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد لبنان تزايدا فى معدلات الجرائم فى ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية العصيبة التى يمر بها لبنان، واحدة من أكثر تلك الجرائم بشاعة تلك التى شهدتها منطقة المروج بالمتن، إذ أقدم مجهولون على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في مكان عملها، وعلى الفور حضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة للحادث، والوصول للجناة.

ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، فقال: "أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنية. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة".

الملابسات

وفيما يتعلق بملابسات الحادث، فقد أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة له عبر "تويتر" أن "ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة"، وقال: "أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة".

ووجه خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم ان اقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين.

الدعوة لإضراب

ومن جانبه قال نقيب الصيادلة جو سلوم "دعينا إلى إغلاق كامل للصيدليات اليوم حداداً على الزميلة الضحية ليلى رزق لرفع الصوت ورفضاً للجريمة وندعو لحماية جميع الصيادلة ولن نقبل أن يكون الشعب اللبناني ضحية".

وتابع، وفق "صوت كل لبنان"، أن هناك تطورات جديدة بما خص ملابسات جريمة المروج ولكن لا يمكننا الإفصاح عنها بحكم سرية التحقيق ولكن الجريمة المروعة جديدة بالشكل والأسلوب ويجب التشدد بضبط الحدود ومراقبة الأشخاص غير اللبنانيين.

وكانت قد هزت جريمة بشعة المتن ولبنان أمس، حيث عُثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن والصندوق فارغ من الاموال.

إدانة

ومن جانبه أدان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل الجريمة المروعة التي وقعت في المروج وذهبت ضحيتها الدكتورة ليلى رزق.





وقال الجميل في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "جريمة المروج الوحشية مستنكرة وعلى الاجهزة الأمنية القاء القبض على المجرمين بسرعة وتعزيز الأمن في كل المناطق فاللبنانيون يستحقون العيش بدولة آمنة يحكمها القانون ولا يفلت فيها أى كان من العقاب. تعازينا الحارة للأهل وأبناء المنطقة المفجوعين".