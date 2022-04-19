شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسي اليمني يتعهد بمواجهة كافة التحديات واستعادة مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات وإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة في البلاد.

وقال العليمي، في كلمة عقب أدائه وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمام البرلمان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ- إن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، وأن أسمى أهدافه هو تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني، مجددا التأكيد على رؤيته بأن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والانقلاب هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام الذي يتحقق باستعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والحرية والكرامة والعيش الكريم.

وأشار العليمي إلي أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد أن الملف الإقتصادي والمعيشي يمثل "واحدا من أهم أولويات" مجلس القيادة الرئاسي بدءا من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.

وتعهد العليمي بأن يسعى المجلس إلى تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي والدول العربية قائلا "اليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي ملتزماً بالمصالح المشتركة وحماية الأمن القومي العربي".

وأعرب عن تقدير المجلس لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وكافة الجهود الدولية والمبادرات العربية المخلصة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة هذه الجهود بـ"الضغط على الميليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام