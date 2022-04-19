شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطيني يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إحراق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعات من اليمين العنصري المتطرف في السويد.

وحذّر الهباش، في بيان صحفي، من تداعيات هذه الجريمة على العلاقات الدولية ومبادئ التعايش بين الأديان والأخوّة الإنسانية بشكل عام، مؤكدًا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين العالم الإسلامي والمجتمع السويدي والشعوب الأوروبية التي ترفض هذه الأعمال العنصرية النكراء.

ووصف قاضي قضاة فلسطين هذا الفعل بـ "الجريمة العنصرية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي"، مؤكدًا أننا كمسلمين لن نقبل بإهانة أو الاعتداء على مقدساتنا وديننا وقرآننا، ومشددًا في ذات الوقت على رفض المساس بالعلاقات مع الشعوب الأوروبية "لأن ديننا يدعو إلى بناء علاقات سلمية محترمة مع شعوب الأرض كافة بصرف النظر عن دينها أو لونها أو لغتها".

ودعا الهباش العقلاء في الغرب إلى العمل على لجم الأصوات والأفكار المتطرفة والمعادية لكل ما هو مختلف عنها، ووقف عداءها المعلن للإسلام وأهله ومقدساته، داعيًا الجميع إلى نبذ هذه الأفكار وأهلها وضرورة احترام الآخر ومعتقداته وثقافته.

وأضاف الهباش أن "القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ من فوق سبع سماوات ولن يضره خزعبلات بعض المجانين والحاقدين، وأن القرآن الكريم يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن الإسلام دين السلام والمحبة".