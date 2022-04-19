شكرا لقرائتكم خبر عن برى وميقاتى يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تطورات الأوضاع العامة والقضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في بيروت، ولم يدل رئيس الحكومة بأي تصريحات عقب اللقاء.



وكان ميقاتي قد عقد اجتماعا اليوم مع وفد من جمعية المصارف مؤكدا أن الحفاظ على حقوق المودعين من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية دون التفريط بها.



وتستكمل اللجان النيابية بمجلس النواب اللبناني اليوم نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول الهادف لوضع ضوابط وقيود على التحاويل المالية وذلك تمهيدا لإقراره كخطوة من الخطوات المطلوبة ضمن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.