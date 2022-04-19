جوجل تطلق تطبيقاً لتحويل البيانات من آي فون لهاتف أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة جوجل تطبيق Switch to Android الجديد، الذي يتيح تحويل البيانات من هواتف آي فون إلى هواتف أندرويد.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن التطبيق يتيح نقل جهات الاتصال وإدخالات التقويم والصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى هاتف Android الذكي، علما أنه يمكنه فقط نقل الصور المخزنة على جهاز آي فون ودون الملفات، التي تخزن في مكتبة صور iCloud.

ولنقل الرسائل القصيرة والتطبيقات أو تحميل التطبيقات المتاحة أوتوماتيكياً من متجر Google Play، لابد من توصيل آيفون بهاتف Android عبر كابل.

ويتعين على المستخدم إيقاف تشغيل iMessage لتصل الرسائل النصية بشكل صحيح ونقل بيانات iCloud إلى Google Drive عبر متصفح الويب.