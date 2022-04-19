الهليون مفتاح لإنقاص الوزن.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتغذية إن للهليون Asparagus فوائد صحية عدة فهو غني بفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك والبوتاسيوم.



وأضاف أنه يحتوي على العديد من المركبات النباتية الثانوية مثل الأنثوسيانين والكاروتينات والكبريتيدات، والتي تُنسب لها تأثيرات مضادة للبكتيريا والسرطان.

ويعد الهليون أيضاً بمثابة مفتاح إنقاص الوزن، حيث أنه قليل السعرات الحرارية، وغني بالألياف الغذائية، ومادة الصابونين، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى، فضلاً عن أهميتها لصحة الجهاز الهضمي.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل الهليون على الحمض الأميني أسباراجين، الذي يعمل على تنشيط الكلى، وإدرار البول.