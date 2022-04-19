نجت بأعجوبة من الموت سحقاً تحت القطار (فيديو مرعب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نجت امرأة سقطت أسفل قطار متحرك بأعجوبة من الموت سحقاً في محطة "الاستقلال" للقطارات بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.



والتقطت كاميرات المراقبة في محطة "الاستقلال" للقطارات، لحظات فقدان امرأة كانت على رصيف المحطة توازنها قبل أن تسقط أسفل قطار كان يمر بالجوار.

وتظهر اللقطات أن "كانديلا" التي كانت تستند إلى الحائط فقدت توزانها، وترنحت بقوة حتى هوت في المنطقة الضيقة بين القطار والرصيف.

وقالت المرأة التي كشف عن اسمها الأول فقط "كانديلا"، إنها لا تعرف كيف بقيت على قيد الحياة بعد الحادث المميت، بحسب ما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء.

وأصابت الحادثة الحضور بالرعب، حيث وضع البعض أيديهم على وجههم حتى لا يروا بقية المشهد المرعب، بيد لحسن الحظ، تمكنت السيدة من النجاة، فبدما توقف القطار تمكنت السلطات من إخراجها من أسفل القطار إذ كانت عالقة في السكة الحديدية.

وقالت كانديلا في تصريحات تلفزيونية نقلتها سكاي نيوز عربية: "عانيت من هبوط مفاجئ في ضغط الدم وأغمي علي".

وأضافت: "حاولت تحذير الشخص الذي أمامي لكن لا أتذكر أي شيء آخر، بما في ذلك اللحظة التي اصطدمت فيها بالقطار.. "لا أعرف كيف أنني لا زلت على قيد الحياة. ما زلت أحاول فهم كل شيء".