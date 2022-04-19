دراسة: النظام الغذائي النباتي يخفف آلام المصابين بالالتهاب المفصلي الروماتويدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة نشرت نتائجها المجلة الأمريكية للطب الحياتي أن الأنظمة الغذائية النباتية الصرفة القائمة على الخضراوات قليلة الدهون تعتبر وصفة علاجية لملايين المصابين بالالتهاب المفصلي الروماتويدي. ويأتي ذلك نقلًا عن نيل برنارد حاملة شهادة دكتوراه في الطب والمسؤولة عن الدراسة ورئيسة لجنة الأطباء، وقد أكدت أن الباحثين العاملين في الدراسة وجدوا أن مثل ذلك النظام الغذائي قد يشكل وصفة علاجية ناجعة للتخفيف من حدة الآلام المرتبطة بالالتهاب المفصلي الروماتويدي، أما التأثيرات الجانبية بما فيها خسارة الوزن وانخفاض معدلات الكولسترول فليست إلا إيجابيات وفوائد مضافة، وفقا للبيان.



وشارك في الدراسة 44 بالغًا مصابًا بالالتهاب المفصلي الروماتويدي، وقد قسموا إلى مجموعتين على فترة 16 أسبوعًا. واتبعت المجموعة الأولى نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة أربعة أسابيع مع إبعاد تام للأطعمة الإضافية لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم إعادة إدخالها في النظام بشكل أحادي على امتداد تسعة أسابيع. وعملت المجموعة الأولى على تولي تحضير الوجبات والقيام بالمشتريات بإشراف الباحثين، أما الثانية فتركت لتتبع نظام حر خاص بها مع إعطائها حبة من دواء وهمي لا تأثير له على الدراسة. وتبادل أفراد المجموعتين النظام الغذائي المتبع على مدى 16 أسبوعًا.

وتبين في نتائج البحث أنه إضافة لتراجع معدلات الألم والتورم، انخفض الوزن بمعدل 14 رطلًا لدى متبعي الحمية النباتية مقارنةً بزيادة قرابة الرطلين للمجموعة الثانية. ولوحظ كذلك تراجع هائل في معدلات الكولسترول.