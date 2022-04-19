شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تدين الإساءة المتعمدة من بعض المتطرفين فى السويد للقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستنكرت قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم. وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضحت الرئاسة العامة للحرمين، أن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لا تمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، مؤكدةً رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، وإحداث الإساءة للشريعة الإسلامية الغراء.