شركة بيكو تطلق نظارة الواقع الافتراضي Neo 3 Link

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة بيكو نظارة الواقع الافتراضي Neo 3 Linkالجديدة، التي تشتمل على شاشة بدقة وضوح 3664×1920 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.



وأوضحت الشركة الصينية أن النظارة تعتمد على المعالج كوالكوم Snapdragon XR2 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت.

ويمكن استخدامها دون حاسوب، ويشتمل متجر التطبيقات الخاص بها على 200 تطبيق. كما يمكن توصيلها بالحاسوب بواسطة كابل DisplayPort.

وتدعم النظارة تقنية WiFiوجهزت ببطارية سعة 5300 مللي أمبير ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى 3.5 ساعات.

وتدعم النظارة التتبع من الداخل إلى الخارج بأربع كاميرات بزاوية عريضة، وتوفر ميزة التتبع 6DoF. ويشتمل جهازا التحكم6DoFعلى 32 مستشعر تتبع بصري للواحد.

ويمكن تعديل المسافة بين العينين بين 58 و69 ملم، واستبدال الكسوة من الجلد الاصطناعي.