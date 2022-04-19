شركة نوماد تطلق الشاحن Base One Max الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

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أطلقت شركة نوماد الشاحن اللاسلكي Base One Maxالجديد للهاتف الذكي أبل آي فون، والساعة الذكية أبل ووتش.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن اللاسلكي الجديد مصنوع من الزجاج والألومنيوم ويدعم المعيارين MagSafe وQi ووزنه 900 غراماً، ما يمنع انزلاقه أثناء الاستعمال.

وعلى الجانب الأيمن يوجد سطح MagSafe، يتيح شحن الهاتف الذكي أبل آي فون 12 أو آي فون 13 بقدرة تصل إلى 15 وات، علاوة على شحن الهواتف الذكية الأخرى أو السماعا اللاسلكية أو أي أجهزة أخرى تدعم معيار الشحن Qi.

وعلى الجانب الأيسر يوجد قرص شحن الساعة الذكية أبل ووتش؛ حيث يحتفظ بالساعة الذكية في وضع قائم، ويمكن شحنها مع استعمال أساور Solo Loopأو Link Bracelet، ومع ذلك لا يدعم الشاحن الجديد وظيفة الشحن السريع لساعة أبل ووتش Series 7.

وأعلنت شركة نوماد طرحه باللون الفضي والأسود وبـ150 دولاراً أمريكياً.