شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب ديتوكس التمر والحليب ملىء بالفوائد الغذائية.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصف أخصائي في السموم وملوثات الغذاء، المشروب الرمضاني الشهير المعد من التمر والحليب، بأنه لا يقل فائدة بل يزيد عن مشروب "الديتوكس" السائد بين الناس خطئا على أنه مشروب يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.



ومشروب الديتوكس، هو مشروب يساعد الجسم على التخلص من السموم التي تتراكم فيه، وهذا هو المعنى الحرفي لكلمة "Detox"، حيث أن De، بمعنى "التخلص من" أو بمعنى إزالة و Toxهي اختصار لكلمة "Toxins"، والتى تعني المواد السامة.

وبينما يتكون المشروب المتداول تجاريا من ماء طبيعي وبعض الأعشاب الطبيعية المفيدة أو الخضروات والفواكه لمد الجسم بفيتامينات تساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة، فإن الدكتور محمد رمضان الجوهري، أخصائى السموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث بمصر، يطرح بمناسبة شهر رمضان مشروبا بديلا يحقق نفس المزايا، أطلق عليه "ديتوكس التمر والحليب".

ويقول الجوهري إن الإنسان بامتناعه عن الطعام والشراب خلال فترات الصيام، فإنه يوفر وقت وجهد هضم الطعام، ويعطي الجسم فرصة كافية للتخلص من السموم، وعند الإفطار يكون الجسم جاهزا لأكبر قدر من الاستفادة بأول ما يدخل المعدة، لذا يجب علينا انتقاء أفضل مكونات للإفطار لكى نمنح الجسم أعظم استفادة للجسم، وهنا يأتي دور "ديتوكس التمر والحليب".

ويضيف: "التمر والحليب يكمل بعضهما البعض، فالتمر من الفواكة المليئة بالسكريات والحديد والتى تساعد الصائم على استعادة نشاطه بشكل سريع، وأيضا الحليب يحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم الذى يساعد فى بناء العظام والحفاظ عليها، والاثنان معا يساعدان الجسم على الاستفادة بالعديد من الفوائد الصحية في مقدمتها مساعدة الكبد فى التخلص من السموم بسبب وجود العديد من مضادات الاكسدة.

كما أن لمشروب التمر والحليب 6 فوائد أخرى، بخلاف فائدة تخليص الجسم من السموم، وهي كما يوضح الجوهري:

تحسين صحة القلب عن طريق تخفيض مستوى الكوليستيرول وبالتالى تقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

علاج فقر الدم "الأنيميا" لأن التمر غنيا بالحديد الذي يحتاجه الجسم في تصنيع الهيموجلوبين الموجود بالدم.

تقوية وبناء العظام للأطفال والشباب والحماية من هشاشة العظام لكبار السن لاحتوائه على الكالسيوم الموجود بالحليب.

بناء وتقوية العضلات لاحتوائه على كمية عالية من البروتينات اللازمة لزيادة الكتلة العضلية وخصوصا للرياضيين، والحفظ على نضارة البشرة بسبب وجود العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على إضفاء نضارة للبشرة.

تسهيل عمل الأمعاء والوقاية من الإمساك بفضل الألياف الموجودة بالتمر والبكتيريا النافعة في الحليب.

الوقاية من السرطانات ومساعدة الكبد في التخلص من السموم بسبب وجود العديد من مضادات الاكسدة.

ويصف الجوهري الطريقة المثالية لتصنيع هذا المشروب، وتبدأ بكوب من الحليب الدافىء مع عدد من 3 إلى 7 تمرات منزوعة البذور للفرد وتزيد الكمية حسب عدد أفراد الأسرة.

يتم نقع التمرات في الحليب لمدة ليلة كاملة خصوصا مع التمر الجاف، ثم يتم إضافة القليل من القرفة المطحونة التي تعطي مذاقا جيدا والغنية أيضا بالعديد من مضادات الأكسدة.

ويعقب ذلك، تسخين الخليط قبل الإفطار وضربه بالخلاط الكهربائي حتى تمام الامتزاج، ثم يضاف كوب آخر من الحليب الساخن إلى الخليط قبل التقديم مباشرة، ويقدم دافئا حتى لا يسبب تهيجا للمعدة بعد فترة الصيام الطويلة.