شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو لمشاركة المجتمع الدولى لاستئناف عملية السلام دعما لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مشاركة المجتمع الدولى لاستئناف عملية السلام دعمًا لحل الدولتين، مؤكدًا ضرورة إعادة الأمل للشعب الفلسطينى، مجددا دعوته إلى الهدوء والحفاظ على الوضع الراهن فى الأماكن المقدسة فى القدس.

جاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة خلال اتصال هاتفي أجراه الأمين العام مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية لبحث آخر المستجدات في القدس، وناقشا تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك الأوضاع في القدس.

وكان الأمين العام قد تحدث أيضا مع رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الأمير صباح الخالد الحمد الصباح، حول كيفية حشد دعم أكبر من دول الخليج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا وتحدث معه عن الأوضاع الجارية في القدس، مشددا على أهمية تجنب أي استفزاز بأي ثمن.