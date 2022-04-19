شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج .

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق

السعودية:الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.. و الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 الثاني عند الساعة 45:02 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند 20:26 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

وفى المساء يكون الطقس معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.