احذر.. ثلاث علامات تشير إلى أن كابل آي فون يمكن أن يقتلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذر خبير في السلامة مستخدمي هواتف آي فون من أن الشواحن المزيفة تشكل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.



وفي حديثه لصحيفة ذا صن البريطانية، شارك جوزيبي كابانا بعض الإشارات التي تدل على أن كابل الشحن يمكن أن يكون فخًا للموت.

1- فحص العبوة والكابل

نظراً لأن سعر كابل شاحن آي فون على موقع آبل مرتفع، فمن المفهوم أن بعض المستهلكين يتطلعون إلى الشراء من مكان آخر. وإذا كنت تشتري سلكًا من بائع خارجي، فتأكد من اعتماده من قِبل آبل من خلال النظر بعناية في عبوة الملحق. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن العلامات المفقودة أو الأخطاء الإملائية في النص الموجود على الكابل. هذه هي أسهل طريقة لاكتشاف المنتجات المقلدة التي يمكن أن تكون خطيرة. ولكن احذر، حيث أصبحت المنتجات المقلدة أكثر تعقيدا.

انظر إلى القابس

من الجيد مقارنة الشاحن الخاص بك بشاحن آخر من آبل، حيث عادة ما تكون الإكسسوارات المقلدة أنحف وأخف في اليد. نتيجة لذلك، يمكنك اختبار دبابيس القابس بحثًا عن علامات تدل على وجود منتج مزيف.

وأظهرت الاختبارات أن المسامير الموجودة على المقابس المزيفة أضعف بكثير مما هو مطلوب قانونًا، وهذا عادةً بسبب أنها بلاستيكية مجوفة مغطاة بالمعدن، بدلاً من المعدن الصلب المستخدم في المنتجات الأصلية. والتحقق السهل من ذلك هو بالنقر ببساطة على أكبر دبوس والاستماع إلى الضوضاء التي يصدرها. ستبدو المكونات الأصلية صلبة وتشعر بها بأنها صلبة، في حين أن المنتجات المقلدة ستصدر ضوضاء" بلاستيكية "وتشعر بالفراغ بداخلها".

الوزن والشكل والأبعاد

يجدر أيضًا إلقاء نظرة على وزن العنصر ودبابيس التوصيل، سيكون المنتج المزيف أخف من منتج أبل الأصلي، وقد تكون المسامير بالحجم أو الشكل الخطأ. و بما أن أجهزة الشحن المزيفة تحتوي على القليل من المكونات عالية الجودة المطلوبة للسلامة، إن وجدت، فإنها عادة ما تكون أخف بكثير من أجهزة الشحن الأصلية. يجب أن يزن الشاحن حوالي 40 جرامًا.