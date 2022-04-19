أغذية تُعيق امتصاص الكالسيوم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض الأغذية تُعيق امتصاص الكالسيوم مثل المحتوية على حمض الأكساليك Oxalic acid، مثل السبانخ، والسلق، والعديد من أصناف الشاي الأسود.



وأضافت الجمعية أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الأغذية المحتوية على حمض الفيتيك Phytic acid مثل الأطعمة الغنية بالألياف، خاصة في الطبقات الخارجية من الحبوب مثل الذرة والأرز والفاصولياء.

وأكدت أن نقص الكالسيوم في الجسم يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام وضمورها وتخلخل الأسنان.

ولتجنب هذه المخاطر، يجب إمداد الجسم بالكالسيوم بمعدل 1200 ملغرام يومياً، بتناول أغذية غنية به مثل منتجات الألبان، والخضروات، من بروكلي وكرنب وجرجير، والمياه المعدنية.

ولمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، يجب إمداده بفيتامين "د" بالتعرض لأشعة الشمس وتناول الأغذية الغنية به الأسماك الدهنية مثل السلمون، والرنغة، والماكريل، وزيت السمك، وصفار البيض