ما هي أساسيات التغذية لإدارة القولون العصبي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعد متلازمة القولون العصبي حالة مزمنة مرتبطة بمجموعة من الأعراض، مثل آلام البطن وصعوبة حركة الأمعاء، والتقلبات بين الإسهال والإمساك، والانتفاخ والغازات، وتصيب هذه بين 10 و15% من المرضى.



ورغم غياب علاجها إلا أنه يمكن التخفيف من أعراضها، بالاسترخاء، وخفض التوتر، واتباع الأدوية.

يوميات الطعام

مراقبة الأطعمة لمعرفة أثرها قبل وبعد تناولها، ما يساعد على معرفة الأكل المناسب.

مكونات الأطعمة المعبأة

قد تحتوي الأطعمة والتوابل المعبأة على مكونات مثيرة خفية، أي لا يظهر مذاقها بوضوح، لذلك يجب الانتباه إلى هذه العناصر التي تثير استجابة الأمعاء.

بدائل السكر

من المكونات التي تميل إلى تحفيز القولون العصبي بعض بدائل السكر، خاصة من كحول السكر. تسبب هذه العناصر الإزعاج، والإسهال.

بشكل عام توجد بعض التوصيات التي تساعد في تجنب تحفيز القولون العصبي:

• الحد من الأطعمة الغنية بالدهون.

• تجنب الأطعمة الحارة.

• الابتعاد عن الكافيين والكحول.

• شرب كمية كافية من الماء.

• تضمين مصادر الألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان، والحد من الألياف غير القابلة للذوبان مثل نخالة القمح.