الهند تعترض على دراسة للصحة العالمية حول وفيات كورونا.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اعترضت نيودلهي على النهج المعتمد في دراسة يُتوقّع أن تصدرها منظمة الصحة العالمية حول الحصيلة الجديدة لضحايا كورونا في العالم ورفعت فيها عدد الوفيات في الهند إلى أربعة ملايين على الأقلّ.



وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الهندية، أودت جائحة كورونا بحياة 520 ألف شخص، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي بأنّ الهند تحاول منع صدور دراسة لمنظمة الصحة العالمية تعتبر العدد الفعلي للوفيات أعلى بثماني مرّات.

وتعقيباً على المقال المنشور في الصحيفة، قالت وزارة الصحة الهندية في بيان نشر في نهاية الأسبوع إنّ نهج النمذجة الحسابية المعتمد من قبل المنظمة هو "موضع نقاش" و"غير مثبت إحصائياً".

وبحسب الوزارة، فقد أعربت الهند عن شكوكها في رسائل واجتماعات رسمية عديدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكّد البيان أن الوزارة لم تحصل بعد على "جواب وافٍ من منظمة الصحة العالمية".

وتعتمد دراسة منظمة الصحة العالمية على حسابات شبيهة بتلك المستخدمة في مجلّة "لانسيت" الشهر الماضي وفي دراسة نُشرت في فبراير (شباط) في صحيفة "ساينس" تطرّقت إلى 3,2 ملايين حالة وفاة على الأقلّ من جرّاء كورونا في الهند.

وكانت السلطات الهندية اعترضت على الأسلوب المستخدم في دراستي "لانسيت" و"ساينس".

ولا يزال البلد يرزح تحت الصدمة التي خلّفتها موجة كورونا رهيبة في ربيع 2021. وسجّلت الهند في عزّ تلك الموجة في مايو (أيار) أكثر من 400 ألف إصابة جديدة وحوالى 4 آلاف وفاة في اليوم.