باحثون : اكتشاف جين يقاوم سرطان الرئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اكتشف باحثون من جامعة فيرجينيا إمكانية التلاعب بأحد الجينات ليساعد في وقف انتشار سرطان الرئة صغير الخلايا، وهو نوع من الأورام يتسم بالعدوانية والنمو السريع غير المنضبط في الرئتين.



وبحسب مجلة "ساينس أدفانسس"، يمثل سرطان الخلايا الجذعية أو سرطان الرئة صغير الخلايا حوالي 13% من حالات أورام الرئة الخبيثة.

وأفادت نتائج الأبحاث بأنه إذا تم اكتشاف هذا الورم مبكراً وقبل انتشاره، يمكن لهذا العلاج الجديد السيطرة على حوالي 25% من الحالات.

وقال البروفيسور كوون سيك بارك المشرف على الأبحاث: "العلاج الحالي لهذا النوع من الأورام ضعيف، حيث يبقي 7% فقط من المرضى على قيد الحياة لفترة متوسطها 5 سنوات بعد الإصابة".

وأضاف: "يقوم جين EP300 بطفرات على نطاق واسع، وقد ثبت أنها تلعب دوراً هاماً في علاج أورام أخرى بما في ذلك اللوكيميا وسرطان الثدي الثلاثي السلبي، وأظهرت أبحاثنا أنه فعّال في منع انتشار سرطان الرئة صغير الخلايا".

ويأمل العلماء في أن يؤدي اكتشاف دور جين EP300 في إيجاد نهج جديد لعلاج مجموعة من السرطانات في مقدمتها ما يصيب الرئة.