جريمة مروعة في لبنان.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أقدم مجهولون على قتل طبيبة صيدلانية داخل مقر عملها (صيدليتها) في جبل لبنان، في حادثة لاقت استنكاراً واسعاً في لبنان.



ووجدت الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدليتها الكائنة في منطقة المروج في قضاء المتن الشمالي.

وفي المعلومات الأولية فإن رزق وجدت مذبوحة في مرحاض الصيدلية دون كشف معلومات إضافية.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة.

وقال: "أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة".

وختم: "خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم أن أقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين”.

بدوره دعا نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم إلى إقفال الصيدليات الثلاثاء طوال النهار، حداداً على روح ليلى رزق، وطالب القوى بحماية الصيدليات".

وأدان رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل الجريمة المروّعة التي وقعت في المروج، وقال في تغريدة عبر تويتر: "جريمة المروج الوحشية مستنكرة وعلى الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المجرمين بسرعة وتعزيز الأمن في كل المناطق فاللبنانيون يستحقون العيش بدولة آمنة يحكمها القانون ولا يفلت فيها أيٌّ كان من العقاب".

واستنكر نائب قضاء المتن إبراهيم كنعان الجريمة المروعة قائلا عبر "تويتر": "ما حصل في بلدة المروج المتنية من جريمة بربرية استهدفت الصيدلانية ليلى رزق بوحشية شكلت اعتداء صارخا على قيمنا ومجتمعنا وأهلنا ومرفوضة بكل المقاييس وتستدعي التحرّك الفوري والاستثنائي للأجهزة الامنية والقضائية لكشف المجرمين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم".