شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الإثنين، استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، في بيان باستشهاد المواطنة حنان محمود خضور (19 عاما) متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الضحية من بلدة فقوعة شرقي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الفتاة خضور أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم جنين في التاسع من شهر نيسان الجاري، نقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، حيث وصفت إصابتها بالحرجة.

ومنذ مطلع أبريل الجاري، تشهد الضفة الغربية المحتلة توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، أسفر عن مقتل 19 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ويسود توتر في مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى منذ أيام، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.