شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السوداني يؤكد متانة العلاقات مع إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، متانة العلاقات السودانية الاريترية، مشيرا إلى الروابط التاريخية والاجتماعية التي تربط بين الشعبين.



وأشاد العطا، خلال لقائه الاثنين مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، ومستشار الرئيس الاريتري يماني قبراب، بمستوى التعاون المشترك بين السودان واريتريا في مختلف المجالات، وعبر عن تقديره لمواقف اريتريا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.



وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية الاريترية والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.