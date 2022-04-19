"الشورى" السعودي يوافق على مشروع اتفاقية مع مصر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الإثنين، على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية ومصر بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار السعودية تقريرها المتضمن رأيها نحو مشروع الاتفاقية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال جلسة لمجلس الشوري السعودي المنعقدة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشئون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وكما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.