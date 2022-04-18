شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يوجه الأجهزة الأمنية بملاحقة فلول داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الاستعداد للرد السريع؛ وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.



وذكر مكتب الكاظمي - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين أن الكاظمي ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا فيه سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره.



كما وجه الكاظمي، بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون.