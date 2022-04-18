شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط إرهابى لاستهداف القوات الأمنية فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن قوة أمنية تمكنت من تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك.



وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية لتفتيش مناطق جنوب غرب كركوك.