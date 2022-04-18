شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو لنقل ملكية كنيسة "ألكسندر نيفسكى" فى القدس إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يطلب فيها نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي بالقدس إلى ملكية روسيا.



وأشارت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله "طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من ليلة الأحد في رسالة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بتسليم كنيسة ألكسندر نيفسكي في البلدة القديمة بالقدس إلى روسيا على الفور بعد أن وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو"، ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على هذه الأخبار.



يُذكر أن رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية سيرجي ستيباشين، أعلن الجمعة الماضية أن الوضع في أوكرانيا أوقف نقل مجمع ألكسندر نيفسكي في القدس إلى روسيا.



وقال ستيباشين:" إن رئيس الاتحاد الروسي يعتزم تقديم طلب مكتوب إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد نفتالي بينيت، بشأن كنيسة ألكسندر نيفسكي بالقدس".



ويحتوي المجمع الذي كانت تمتلكه روسيا منذ قرن ونصف على "عتبة بوابة الحكم"، حيث قُرئ على يسوع الحكم النهائي في طريقه إلى جلجثة وتم صلبه، بالإضافة إلى "عين الإبرة" المذكورة في الكتاب المقدس، وهو ممر ضيق في سور المدينة القديمة، وكذلك كنيسة ألكسندر نيفسكي.



ويتم في الوقت الحالي إدارة الكنيسة من خلال هيكلية أجنبية تطلق على نفسها اسم الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية وتعتبر نفسها وريثة للجمعية المذكورة، ومقرها موسكو قبل الثورة الاشتراكية في روسيا سنة 1917.