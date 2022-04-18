شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يؤكد رفضه الممارسات الإسرائيلية بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين رفضه للممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى والقدس.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد بوتين – حسب وكالة (وفا) الرسمية الفلسطينية - موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وحول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.



وحول الأمن الغذائي، أكد بوتين أن روسيا ستوفر جميع الاحتياجات للمستوردين الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الإجراءات الروسية، وسيبذل الجهود كافة للوصول إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية.



من جانبه، وضع الرئيس محمود عباس نظيره الروسي حول آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف بوحشية تجاه المصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي "الستاتيكو".



كما جرى اطلاع الرئيس بوتين على آخر الاتصالات الدولية التي تقوم بها دولة فلسطين لوقف هذا العدوان، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب.



وتقدم أبو مازن بالشكر لروسيا على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، في المحافل الدولية كافة.



وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.



وتم الاتفاق بين الرئيس عباس والرئيس بوتين على مواصلة إجراء الاتصالات والمشاورات بين الزعيمين وعلى جميع المستويات.