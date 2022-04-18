شركة سامسونغ تطلق الشاشة الذكية Smart Monitor M8 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سامسونغ الشاشة الذكية Smart Monitor M8الجديدة، التي تأتي بقياس 32 بوصة وبدقة وضوح 4K، بينما تبلغ درجة السطوع 400 نيت.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تمتاز بتصميم نحيف ويبلغ سمكها 11.4 ملم، كما يتوفر لها حامل قابل لضبط الارتفاع.

وتتوفر لها كاميرا ويب بدقة وضوح 1080 بيكسل، يمكن فكها لحماية الخصوصية. وتدعم هذه الكاميرا تعقب الوجه "Face Tracking" والزووم الأوتوماتيكي "Auto Zoom" ليظل وجه المستخدم في منتصف الصورة دائماً.

وتشتمل باقة المرفقات على كابل USB-C وكابل HDMI وجهاز تشغيل عن بعد.