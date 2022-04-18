شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: النوم العميق قد يعود إلى بعض الأطعمة على مائدة السحور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني كثيرون في رمضان من صعوبة النوم، الأمر الذي يرجع إلى تغيّر الروتين اليومي والسهر حتى الفجر لتناول وجبة السحور.



كما يرجع عدم القدرة على النوم أو النوم بشكل متقطع في رمضان إلى عدة أمور أخرى، منها زيادة تجمعات وعزائم الإفطار التي تستمر لفترة متأخرة من الليل، ومن ثم التأخر في الخلود إلى النوم وقطع النوم لتناول وجبة السحور.

ومثلما تتسبب بعض الأغذية في عدم القدرة على الخلود إلى النوم بسهولة، تساعد مجموعة من الأطعمة على مائدة سحور رمضان على حل مشكلة الأرق في الشهر الفضيل، والتي يستعرضها التقرير التالي وفقاً لموقع "livestrong"..

الجوز

يحتوي الجوز أو عين الجمل على هرمون الميلاتونين، الذي يؤثر على النوم من خلال تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية.

وعلاوة على ذلك، يعتبر الجوز أيضاً مصدراً جيداً للمغنيسيوم والزنك، وكلاهما يعزز النوم الجيد، ولذلك ينصح بتناول القليل منهما على السحور.

الكيوي

يمكن أن يكون الكيوي هو المفتاح لنوم سهل، وذلك لاحتوائه على هرمون السيروتونين الذي ينظم النوم.

في الواقع، يساعد تناول حبتين من الكيوي قبل النوم بساعة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم على النوم بشكل أسرع، والنوم لفترة أطول، والنوم مع اضطرابات أقل، وفقاً لدراسة عام 2011 نشرت في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

الحليب

يساعد تناول كوب من الحليب كامل الدسم في وجبة السحور على الخلود إلى النوم بسهولة.

ويعتبر الحليب كامل الدسم مصدراً رئيسياً للتريبتوفان (حمض أميني أساسي يعد إحدى اللبنات الأساسية المكونة للبروتينات في الجسم)، والذي قد يساعد على النوم بسهولة أكبر ويحسن نوعية النوم، باعتباره مقدمة للسيروتونين والميلاتونين.

الأعشاب الطازجة والشاي العشبي

إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في الاسترخاء قبل النوم، فحاول تناول الأعشاب الطازجة التي يمكن أن تساعد على إرخاء الجسم.

وتحتوي الأعشاب مثل المريمية والريحان على مركبات تقلل التوتر وتشجع على النوم.

وفي وجبة السحور، جرب وضع القليل من الأعشاب في السلطة أو حتى زجاجة الماء للحصول على لمسة من النكهة المفيدة.

وقد يكون كوب ساخن من الشاي العشبي منزوع الكافيين هو المهدئ الذي تحتاجه وقت النوم.

يمكن أن تساعد الرائحة المهدئة لشاي الأعشاب على تعزيز الاسترخاء.

كما أن بعض الأنواع تحتوي على أعشاب معينة معروفة بدعمها للنوم، مثل البابونج.

الجبن قليل الدسم

تناول القليل من الجبن قليل الدسم في وجبة السحور، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على النوم. نظراً لغناه بالحمض الأميني التربتوفان، فإنه يمكن أن يساعد في رفع مستويات السيروتونين التي تحفز النوم.

وعلى العكس من ذلك، قد تبقيك الأجبان عالية الدسم يقظاً في الليل لأنها تتطلب مزيداً من الوقت للهضم.

الشوفان

الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان ممتازة للنوم الأمثل.

ويوفر كوب واحد فقط من الشوفان 33% من المدخول اليومي الموصى به (RDI) للتربتوفان.