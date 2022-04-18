خدعة جديدة تكشف جوانب شخصيتك.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

صورة جديدة تحتوي على خدعة بصرية نعرضها اليوم، وقد تكشف عن بعض خبايا شخصيتك .. ولكن بالطبع بحسب رؤيتك لها.



فانظر بعناية إلى الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية وأفصح ماذا رأيت أولا من النظرة الأولى؟

قد تبدو الصورة التي نشرت على "يوتيوب" أولا بواسطة Bright Side واضحة للوهلة الأولى، ولكن بالتدقيق فقد تلاحظ وجود صورتين مختلفتين.

فما تراه أولاً قد يكشف نهجك الحالي في الحياة.

*التمساح

فإذا رأيت التمساح أولاً، فمن المحتمل أنك شخص عملي جدًا، وذلك على ذمة الناشر الأصلي للصورة. كما أنك حذر بشدة وتفضل تجنب أي مخاطرة.

ومن وقت لآخر، ومع الضغوط اليومية، تركز أكثر على الجوانب السلبية للحياة بدلاً من جوانبها المشرقة لها. لكن بمجرد أن تتعلم الاسترخاء والاستمتاع بالحياة أكثر، ستشعر بتحسن كبير.

*قارب وشخصان

أما إذا إذا رأيت القارب مع شخصين يبحران على طول النهر، فإنك قد تكون شخصا ملتزما، ولديك رؤية جيدة للوصول إلى التفاصيل.

فأنت عادة ما تلاحظ كل ما يحدث من حولك. كما أن شخصيتك لها جوانب إبداعية. وبإمكانك إيجاد مخرج من أي موقف عصيب.

والآن دورك عزيزي القارئ.. ماذا رأيت للوهلة الأولى في الصورة؟