وفاة طالبة مصرية بعد تناول الإفطار.. بعد شهر على خطوبتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

توفيت طالبة مصرية في كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بشكل مفاجئ، أثناء تناولها الحلويات بعد الإفطار، برفقة والدتها وخطيبها وعدد من أفراد أسرتها، داخل منزلهم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.



ونعت كلية الآداب بجامعة الزقازيق وفاة الطالبة، خلال بيان نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله، ننعي الطالبة دينا علاء، الطالبة بالفرقة الثالثة قسم الإعلام».

وأضاف البيان: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

وأثار خبر وفاة الطالبة الراحلة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى سرادق عزاء، وأنهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء بالرحمة والمغفرة، ولأهلها الصبر والسلوان.

كما توافد الأهالي على منزل أسرة الطالبة، لتقديم واجب العزاء، التي تم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، في مشهد جنائزي مهيب، حيث شارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي قريتها ببلبيس، وفقا لصحيفة الوطن .

وأشار رواد «فيسبوك» إلى أن الفتاة الراحلة توفيت بعد مرور نحو شهر من خطبتها، مشيرين إلى أنها لم تكن تعاني من أي أمراض، وأن وفاتها كانت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حالة من الحزن بين الأهالي، خاصةً أسرتها التي أصيبت بحالة من الانهيار والحزن بعد وفاتها، وأكدوا أن الفتاة الراحلة كانت تتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق وكانت مجتهدة في دراستها في كلية الآداب قسم الإعلام وكانت تتدرب في إحدى الصحف الإقليمية إلى جانب دراستها.