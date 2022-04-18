شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الصومالى يعتقل 4 عناصر من ميليشيا "الشباب" الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات الصومالية العسكرية الخاصة (دنب)، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 4 عناصر من ميليشيات "الشباب" الإرهابية، في منطقة "عليو بارو" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات ألقت القبض على أربعة أعضاء من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية الصومالية تبذل جهودا لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.