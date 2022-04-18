شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: القانون العادل هو من ما يضمن التعايش السلمى بين السلطة والجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن دولة تونس تقوم على القانون وأن القانون العادل هو من يضمن التعايش السلمي بين السلطة وبين الجميع، لافتا إلى أن هناك من يشتكون من التضييق على الحريات وهم من يتم تأمينهم من أجهزة الأمن.