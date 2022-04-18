شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: يومى 26 و27 أبريل الجارى موعد انتخابات رئاسة مجلسى الشعب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة تنظيم انتخابات رئاسة البرلمان الصومالي، يومي 26 و27 أبريل الجاري موعدا لإجراء انتخابات رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ بالبلاد.

وذكرت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، أن انتخاب رئيس مجلس الشيوخ سيجري في 26 أبريل الجاري، بينما سيتم انتخاب رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في الـ 27 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي المؤقت، عبد السلام أحمد ليبان، عين أعضاء لجنة تنظيم انتخابات رئاسة المجلس، وذلك عقب أولى جلسة للنواب الجدد الذين أدّوا اليمين الدستورية، كما انتخب أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بانتخاب رئاسة مجلس الشعب، النائب عبد الرزاق عمر محمد رئيسا للجنة.