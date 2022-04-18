شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى القدس يناشد المسلمين حماية المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد المفتى العام للقدس والديار والفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين، حماية المسجد الأقصى المبارك مما يحاك ضده، وإحداث أمر واقع فيه.

ووجه الشيخ حسين فى بيان، اليوم الاثنين، نقلتة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نداء استغاثة للأمتين العربية والإسلامية، لحماية أولى قبلتيهم، وثالث مساجدهم التى تشد إليها الرحال، المسجد الأقصى الذى يئن تحت وطأة الاحتلال وظلمه، فى أعقاب إقدام الاحتلال على الاعتداء على المصلين فى داخله، وتخريب محتويات المسجد القبلى، واعتقال العشرات من أبناء شعبنا، الذى يمثل اعتداء صارخاً على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته فى وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية.

وبين أن الاعتداءات على المصلين على مدى الأيام السابقة تمثل استمراراً لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية، بهدف تغيير الوضع القائم الديني والتاريخي والقانوني، حيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يهدد بإشعال الموقف على نحو خطير، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على شعبنا الأعزل وأرضه ومقدساته.

وأهاب مفتى القدس، بالشعوب العربية والإسلامية، التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته.

ودعا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاعتداءات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها.

وبين مفتى القدس أن هذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال هي إعلان لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم في العالم.