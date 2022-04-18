شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصرى، جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،اليوم الاثنين، أن شابا من بلدة السيلة الحارثية أصيب بعيار ناري بالساق، وجرى نقله إلى المستشفى في جنين، لتلقي العلاج.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، ومركة، والزاوية، وكفيرت.