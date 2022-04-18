تراجع معدل الإصابات بكورونا إلى أقل من 11 ألف إصابة بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 10 آلاف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، الأحد، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 10263 إصابة جديدة بالعدوى، ووصل بذلك العدد الكلي للإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة فيها إلى 18.074.717 إصابة.

وارتفع عدد حالات الشفاء في البلاد خلال تلك الفترة بمقدار 16496 حالة، ليصل مجموع عدد المتعافين إلى 17.376.141.

وتزداد عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي بمقدار 233 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ مجموع عدد المتوفين في البلاد بسبب الفيروس 373500 شخص.