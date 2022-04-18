مجلس النواب الأردنى: حماية القدس ستبقى أولوية أردنية

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، على موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن حماية القدس ستبقى أولوية أردنية، مشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

وأشار في مستهل جلسة النواب الأردني اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن المجلس سيخاطب رؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات والضغط على الكيان الصهيوني لاحترام قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك يواجه اليوم اعتداءات متكررة من قبل المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال، والتضييق على المصلين الآمنين في باحات المسجد الأقصى، في مسعى إلى تكريس ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني لهذا الحرم الشريف.