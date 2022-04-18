شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار العلماء السعودية" تدين قيام بعض المتطرفين بالسويد بالإساءة لنسخة من القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الإثنين، بشدة قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم.

وذكرت الأمانة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أن هذا التصرف عبث وهمجية، لا يدلُّ إلا على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تضرَّ هذه التصرفات المقيتة القرآن العظيم شيئاً، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه".