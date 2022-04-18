هذا العام.. "روستيخ" الروسية تزيد إنتاج المعدات الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "روماشين" التابعة لـ "روستيخ" الروسية عن نيتها زيادة إنتاجها للمعدات اللازمة لصناعة الفضاء العام الجاري.



وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "تعتزم شركتنا زيادة إنتاج المعدات اللازمة للصناعات الفضائية بنسبة 30% عام 2022".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها "روستيخ" حول الموضوع فإن شركة "روماشين"ستنتج العام الجاري معدات لازمة للصواريخ والمركبات الفضائية بشكل رئيسي، منها هياكل لرؤوس الصواريخ، وإطارات وهياكل لألواح الطاقة الشمسية، كما ستستمر في إنتاج الهياكل اللازمة لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة.

وكانت الشركة المذكورة قد نجحت العام الماضي بتطوير عدة هياكل لرؤوس صواريخ الفضاء الروسية، صنعتها من المواد المركبة، منها هيكلين لرؤوس صواريخ Proton-Mوواحد لصاروخ Angara-A5، كما كان أحد إنجازاتها الرئيسية هو إنتاج حجرة للمحركات مصنوعة من المواد البوليميرية، ستستخدم مع مركبة "أوريول" الفضائية الواعدة.

وبالإضافة لكل ما سبق كانت الشركة قد أنتجت أيضا جهازا جديدا لنظم التحكم الحراري الفضائية، وتم اختباره في قمر Arktika-M الصناعي الروسي الذي أطلق إلى الفضاء في فبراير العام الماضي