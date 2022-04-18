هاتف آخر من Realme سيحصل على كاميرات وقدرات شحن ممتازة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات ممتازة وبطارية تتمتع بميزات شحن فائقة.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل بأبعاد (162.9/75.8/8.7) ملم، وزنه 194 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 398 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون أحادية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزت Realme هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.