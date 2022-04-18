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هاتف آخر من Realme سيحصل على كاميرات وقدرات شحن ممتازة.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

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تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات ممتازة وبطارية تتمتع بميزات شحن فائقة.

 

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل بأبعاد (162.9/75.8/8.7) ملم، وزنه 194 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

 

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 398 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

 

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

 

أما الكاميرا الأساسية فيه فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون أحادية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل.

 

وجهزت Realme هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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