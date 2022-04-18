شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: تنظيم داعش فجر مرقدا دينيا فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أقدم على تفجير أحد المراقد الدينية في محافظة ديالى.

وقال المصدر الأمني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين، إن عناصر التنظيم الإرهابي أقدمت على تفجير مرقد سيد شعبان في بساتين ناحية العبارة 19كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى .

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت -أمس الأحد- تنفيذ 3 ضربات استهدفت مفرزة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى.