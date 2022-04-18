شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمى أمام المصلين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودى.

وذكرت مديرية أوقاف الخليل حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين.

واعتبرت الإغلاق تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وفى وقت سابق، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، من الدخول أو الخروج خلال فترة اقتحام المستوطنين، للحرم القدسي الشريف، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" المزعوم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.