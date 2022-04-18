شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يتفق مع رئيس المجلس الرئاسى على تنفيذ اتفاق الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي على تنفيذ اتفاق الهدنة، وأهمية البناء عليها من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.

وقال مكتب المبعوث الأممي -في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "العربية الحدث"- إن جروندبرج ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائهما في "الرياض" تنفيذ اتفاق الهدنة، كما اتفقا على أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.

وكان المبعوث الأممي، أكد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، في وقت سابق، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاماً مستمراً من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

وكانت قوات الجيش اليمني، أكدت استمرار جماعة الحوثي في خرق الهدنة الأممية، وانتقدت محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء الخروقات الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.