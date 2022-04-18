شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع المراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ديفيد فيرنانديز بويانا، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان - خلال لقائهما الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - دور العمل الإنساني في تكريس روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع دول وشعوب العالم، والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية الناتجة من الصراعات.

وأشاد المراقب الدائم لجامعة السلام، بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتحسين الظروف المعيشية وخدمة المتضررين في العالم، منوهًا بما وصل إليه المركز من سمعة دولية ومكانة مرموقة في مجال العمل الإنساني.