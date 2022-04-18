شكرا لقرائتكم خبر عن "النفط العراقية": مشروع خط أنابيب (البصرة - العقبة) سيرحل للحكومة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط العراقية أن مشروع خط أنابيب (البصرة - العقبة) من ثمانينيات القرن الماضي وليس جديداً، موضحة أن المشروع سيتم ترحليه للحكومة المقبلة.

قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد- في مؤتمر صحفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- " إن جميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 أيدت هذا المشروع"، مضيفا أن وزارة النفط تنفيذية تلتزم بالبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب

أشار إلى أن المشروع لم يصادق عليه حتى الآن، ولم يحلْ إلى أي جهة، وتحرص الوزارة على حماية الثروة وإدارتها، موضحا أن المشروع عبارة عن مرحلتين، الأولى البصرة وحديثة وهي مجموعة أنابيب تنقل النفط العراقي إلى المصافي العراقية وإلى محطات الطاقة الكهربائية، وأن الجزء الثاني من المشروع يبدأ من حديثة وينقل نفط بحدود 200 ألف برميل يوميا وهذه الفكرة الأولية للمشروع.