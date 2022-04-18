شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. القبض على إرهابيين اثنين وضبط مواد متفجرة في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، القبض على إرهابيين اثنين، وضبط مواد متفجرة وأسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد نتج عنها القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء (24) فرقة المشاة السادسة".

وأضاف البيان أن "قوة من اللواء (22) الفرقة نفسها تمكنت من ضبط كدس من المواد المتفجرة احتوى على (17) مقذوفا بأحجام مختلفة ومواد متفجرة تم معالجتها موقعيا في منطقة /أم نجم الأولى/ شمالي بغداد".

وتابع البيان "أن قوة مشتركة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفارز من جهازي الأمن الوطني والمخابرات العراقي تمكنوا من إلقاء القبض على متهم آخر وفق المادة 4/1 إرهاب بعد متابعته بشكل دقيق في إحدى مناطق الكرخ".