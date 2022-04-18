شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل صفر إصابات لأول مرة منذ بداية ظهور فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارات الصحة فى عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ ظهور كوفيد-19، أو وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليستقر إجمالي الإصابات عند 265 ألفا و739 حالة، والوفيات عند 6 آلاف و874 حالة، فيما تماثل 3 أشخاص للشفاء ليصل الإجمالي إلى 178 ألفا و335 حالة.



وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 36 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و164 ألفا و381 حالة، وحالة وفاة واحدة جديدة بإجمالي 16 ألفا و63 حالة.



وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي إلى مليون و95 ألفا و613 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة.