شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى يشيد بمستوى التعاون الخليجى فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الصحة الكويتى الدكتور خالد السعيد بمستوى التعاون الصحى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور المحورى الذى يقوم به المكتب التنفيذي للمجلس آملا تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية متميزة الأداء.