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وزير الصحة الكويتى يشيد بمستوى التعاون الخليجى فى مواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  أشاد وزير الصحة الكويتى الدكتور خالد السعيد بمستوى التعاون الصحى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور المحورى الذى يقوم به المكتب التنفيذي للمجلس آملا تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية متميزة الأداء.

وقالت (الصحة) في بيان مساء اليوم / الأحد / أن وزير الصحة أستعرض مع المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل مستجدات مجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.


كما استعرض الجانبان البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي لجهة الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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