شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين العّزل.

وقالت وزارة الخارجية السودانية- في بيان، اليوم الأحد: إن هذ التصعيد الممنهج يمثل اعتداء صارخا على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية.



ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.



وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للانتهاكات ومحاولتها المستمرة لتهويد القدس، عبر فرض سياسة الأمر الواقع.



وأكدت موقف السودان الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.